Россиянам назвали более доступные альтернативы красной икре

До празднования Нового года еще три месяца, а цены на красную икру уже бьют рекорды. Шеф-повар, международный кулинарный судья, телеведущий Сергей Синицын рассказал 360.ru, какие ее виды могут стать достойной заменой.

«Самая доступная по цене — икра минтая. Она богата омега-3, жирными кислотами. С точки зрения полезности продукт стоит наравне с черной. Но можно понять, почему ее покупают реже — эта икра не очень презентабельная. По этой причине ее часто используют в качестве заправки или соуса», — отметил он.

Помимо лососевой красной икры, существует красная икра других рыб, например, кеты: икринки крупные, оболочка грубая, продукт отлично подойдет как ингредиент для салата или соуса. Икра форели меньше, имеет характерную горчинку — для кого-то это будет плюсом.

Можно попробовать щучью икру: ее икринки меньше, чем у черной, при этом она стоит в пять раз дешевле — порядка 700-1700 рублей за килограмм. Также можно рассмотреть икру летящей рыбы или сельди. Для салатов или закусок подойдет и имитированная «икра».

Когда покупать деликатес в 2026 году, где лучше брать и как не нарваться на подделку — в нашей статье.