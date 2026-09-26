Агроном опроверг миф, что полнолуние негативно влияет на растения

Агроном Тихонова: полнолуние не может влиять на растения, тем более осенью

Вечером 26 сентября наступит пик полнолуния. Если верить лунному календарю, в это время не стоит ничего сажать и пересаживать — якобы фаза Луны сильно влияет на растения. Агроном Елизавета Тихонова в беседе с 360.ru опровергла этот миф.

«Луна является как бы магнитом, который притягивает к себе воду. Это неисследованный вопрос, но, может быть, это играет роль в период, когда идет активное нарастание тканей [растения]. Но луна светит ночью, когда все растения спят и только дышат, не фотосинтезируют. Поэтому то, что луна влияет и поднимает вот эту воду, неправда», — пояснила она.

Тихонова добавила, что осенью растения в принципе засыпают, да и сажать и сеять уже практически нечего.

«Ну как может влиять луна, если у растений нет даже листьев? Листья — это то, что поднимает влагу через корни. Корни сами по себе ничего сосать не могут», — добавила собеседница канала.

А вот для пересадок, по ее словам, сейчас как раз самое благоприятное время.

О том, какие работы можно и нужно выполнять в сентябре–октябре, в том числе в полнолуние, — в материале 360.ru.