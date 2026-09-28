В России с 1 октября изменятся обязанности для маркетплейсов
Новые обязанности для маркетплейсов начнут действовать в России с 1 октября, в силу вступит закон о платформенной экономике. Об этом сообщил ТАСС.
Маркетплейсы должны будут обеспечить потребителям технические средства предъявлять продавцу данные о браке непосредственно через платформу. Также должны добавить возможность возврата покупателю средств, уплаченных за товар с использованием маркетплейсов.
Покупатели смогут возвращать некачественные товары через ПВЗ. С 1 октября на торговых онлайн-площадках запретят размещать сведения о продаже изъятой из оборота продукции.
Ранее представители Wildberries и Ozon сообщили, что с начала осени маркетплейсы начали принимать оплату в цифровых рублях.