Один из главных киллеров 90-х Саша Солдат попал на видео в Подмосковье

В Подмосковье заметили одного из самых известных киллеров 1990-х годов Александра Пустовалова, известного как Саша Солдат. Бывший штатный палач банды «Ореховских» попал на видео телеграм-канала Shot .

Пустовалов вышел из тверской ИК-9 в ноябре 2023 года. По информации Shot, Саша Солдат работать после освобождения не стал — он живет в большом загородном доме, увлекается спортом и водит дорогой внедорожник.

На видео Пустовалова сняли рядом с этим автомобилем. Мужчина одет в тактическом стиле, он предпочитает известные американские бренды. Лицо бывший «исполнитель» одной из наиболее жестоких ОПГ Москвы прячет под козырьком кепки.

Джип Саше Солдату пригнал знакомый — автомобиль купили, когда мужчина еще отбывал срок в колонии. По данным прессы, Пустовалов сам перетянул салон премиального внедорожника.

У сына экс-киллера есть гражданство США. Сам Пустовалов пока находится под административным надзором. Его срок истекает в ноябре 2026 года. Shot допустил, что Саша Солдат после этого может переехать в другую страну.

В заключении Александр Пустовалов провел 24 года. Его задержали по обвинению в убийствах более 30 человек. Жертвами Саши Солдата были как криминальные авторитеты, так и сотрудники правоохранительных органов. Пустовалов работал на Ореховскую ОПГ.