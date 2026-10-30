Биолог Глазков призвал не кормить кабанов у домов и дач

С приходом холодов кабаны выходят к жилью в поисках еды. Подкармливать их опасно: привыкшие к людям животные могут укусить, предупредил кандидат биологических наук Павел Глазков, сообщает « Москва 24 ».

В Сети появились видео с кабанами у домов и дачных участков в Москве и Подмосковье. Глазков объяснил, что животных привлекают палые яблоки и желуди. С похолоданием им нужны дополнительные источники пищи.

Без регулярных контактов с людьми кабаны осторожны и избегают встреч. Подкормка лишает их страха перед человеком, после чего они могут вести себя агрессивно.

Особую опасность представляют дерущиеся секачи и самцы, недавно сразившиеся с соперниками. Биолог посоветовал не снимать их, а сразу уходить как можно дальше. В лесу стоит шуметь — покрикивать или включать музыку, чтобы звери заранее слышали человека и обходили его. Если кабан оказался рядом, можно громко похлопать в ладоши: животные не любят резких звуков.

Комментируя видео с поросятами у дороги в Подмосковье, Глазков пояснил, что самки чаще рожают летом, но приплод бывает и ближе к осени. Нельзя подходить к детенышам, гладить их или брать на руки: мать начнет защищать выводок и может напасть.