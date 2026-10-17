Ди Каприо поддержал инициативу Армении и Колумбии по сохранению биоразнообразия

Актер Леонардо Ди Каприо поддержал создание международной Коалиции по восстановлению исчезающих видов животных и растений. Он опубликовал пост в соцсети Instagram*.

Инициаторами нового объединения выступили Армения и Колумбия. В него на старте вошли 17 стран.

«Предотвращения исчезновения уже недостаточно. Нам необходимо восстанавливать популяции исчезающих видов», — написал Ди Каприо.

По его словам, заявления, прозвучавшие на 17-й Конференции ООН по биоразнообразию свидетельствуют о растущей глобальной решимости воплотить эти идеи в жизнь.

Участники коалиции обязались выделить более 500 миллионов долларов (около 42 миллионов рублей) в течение пяти лет и потратить их на восстановление исчезающих видов по всему миру.

Ранее Россия вышла из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях из-за политического давления.

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