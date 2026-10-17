Ди Каприо поддержал инициативу Армении и Колумбии по сохранению биоразнообразия
Актер Леонардо Ди Каприо поддержал создание международной Коалиции по восстановлению исчезающих видов животных и растений. Он опубликовал пост в соцсети Instagram*.
Инициаторами нового объединения выступили Армения и Колумбия. В него на старте вошли 17 стран.
«Предотвращения исчезновения уже недостаточно. Нам необходимо восстанавливать популяции исчезающих видов», — написал Ди Каприо.
По его словам, заявления, прозвучавшие на 17-й Конференции ООН по биоразнообразию свидетельствуют о растущей глобальной решимости воплотить эти идеи в жизнь.
Участники коалиции обязались выделить более 500 миллионов долларов (около 42 миллионов рублей) в течение пяти лет и потратить их на восстановление исчезающих видов по всему миру.
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