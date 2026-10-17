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    Ди Каприо поддержал инициативу Армении и Колумбии по сохранению биоразнообразия

    Фото: РИА «Новости»

    Актер Леонардо Ди Каприо поддержал создание международной Коалиции по восстановлению исчезающих видов животных и растений. Он опубликовал пост в соцсети Instagram*.

    Инициаторами нового объединения выступили Армения и Колумбия. В него на старте вошли 17 стран.

    «Предотвращения исчезновения уже недостаточно. Нам необходимо восстанавливать популяции исчезающих видов», — написал Ди Каприо.

    По его словам, заявления, прозвучавшие на 17-й Конференции ООН по биоразнообразию свидетельствуют о растущей глобальной решимости воплотить эти идеи в жизнь.

    Участники коалиции обязались выделить более 500 миллионов долларов (около 42 миллионов рублей) в течение пяти лет и потратить их на восстановление исчезающих видов по всему миру.

    Ранее Россия вышла из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях из-за политического давления.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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