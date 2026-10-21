Синоптик спрогнозировал, что октябрь в Москве может стать самым теплым со времен Александра II

Синоптик Позднякова: октябрь в Москве может стать самым теплым с 1879 года

Октябрь 2026 года в Москве может стать самым теплым с 1879 года — со времен правления Александра II. Об этом написала синоптик Татьяна Позднякова в телеграм-канале .

«Октябрь 2026 года может стать рекордсменом по теплу за всю историю метеонаблюдений в Москве, с 1879 года», — отметила специалист.

По ее словам, среднемесячная температура воздуха прогнозируется выше многолетних значений почти на 3,5 градуса.

Метеоролог уточнила, что второй месяц осени в столице завершится сохранением сухой и теплой погоды. Позднякова опубликовала график, согласно которому, несмотря на некоторое похолодание в последней пятидневке, температурный фон останется выше климатической нормы.

Ранее сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Москве на этой неделе будет сухая погода, температура воздуха в дневные часы составит +11-13 градусов.