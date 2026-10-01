360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В России разработали новые ГОСТы для временных дорог

    Фото: РИА «Новости»

    Новые ГОСТы с правилами проектирования временных дорог и асфальтобетона разработали в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстандарта.

    ГОСТ для временных дорог регламентирует правила проектирования для полотна, которое сооружается на время строительства или капитального ремонта. Эти требования не распространяются на временные дороги необщего пользования.

    ГОСТ для асфальтобетона устанавливает правила подбора состава для дорожного покрытия. Оба ГОСТа начинают действовать с 12 октября 2026 года.

    В Подмосковье завершили программу ремонта региональных и муниципальных дорог 2026 года. По словам губернатора Андрея Воробьева, за это время обновили свыше 1,2 тысячи участков общей протяженностью более 1,1 тысячи километров. Дороги отремонтировали в 44 муниципалитетах.

    Читайте также

    Советы финансовых блогеров грозят разорением. Как ЦБ решил защитить россиян

    Belkin Alexey/news.ru

    Силуанов объявил новый размер МРОТ на 2027 год

    Российский завод Aptar перешел в подчинение бывшему Danone

    Thomas Fuller

    Глава ЦИК Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам

    Банки учтут долги за ЖКУ и алименты. Как изменится выдача кредитов

    В России курс доллара опустился ниже 84,1 рубля

    Жители Подмосковья могут экономить на проезде при оплате картой «Мир» с телефона

    В Подмосковье с 28 сентября пройдет «Урок цифры» о 3D-технологиях

    Мишустин заявил о переориентации торговли на Китай и Индию

    Минэк выбрал восемь холдингов для перемещения из Москвы в регионы

    Активы сети Metro в России передали во временное управление

    В Госдуме предложили исключить выходные из времени отпуска