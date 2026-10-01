В России разработали новые ГОСТы для временных дорог

Новые ГОСТы с правилами проектирования временных дорог и асфальтобетона разработали в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстандарта.

ГОСТ для временных дорог регламентирует правила проектирования для полотна, которое сооружается на время строительства или капитального ремонта. Эти требования не распространяются на временные дороги необщего пользования.

ГОСТ для асфальтобетона устанавливает правила подбора состава для дорожного покрытия. Оба ГОСТа начинают действовать с 12 октября 2026 года.

В Подмосковье завершили программу ремонта региональных и муниципальных дорог 2026 года. По словам губернатора Андрея Воробьева, за это время обновили свыше 1,2 тысячи участков общей протяженностью более 1,1 тысячи километров. Дороги отремонтировали в 44 муниципалитетах.