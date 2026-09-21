Российский завод Aptar перешел в подчинение бывшему Danone

Принадлежавший российской «дочке» американского холдинга Aptar Group завод по производству пластиковой упаковки во Владимире «Аптар» перешел во временное управление компании «Эйч энд Эн» («Логика молока»). Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов .

Из него следует, что новый временный управляющий получил 100% доли в уставном капитале «Аптар Владимир»: так называется завод американского холдинга.

Компания «Эйч энд Эн» (Health & Nutrition) — это юридическое лицо, объединившее бывшие активы французской компании Danone. В 2025 году фирма сменила корпоративное название на «Логику молока».

В минувший четверг, 17 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление компании «Л.Е. В. Менеджмент» активов компаний Nestlé, Auchan, FM Logistic и «Лемана ПРО».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение по иностранному бизнесу стало ответом на западные санкции и поддержку Украины европейскими странами.

Он добавил, что необходимо ужесточать подобные меры и переходить от введения временного управления к принудительному изъятию имущества фирм из недружественных стран.