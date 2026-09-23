Минэк выбрал восемь холдингов для перемещения из Москвы в регионы

Решетников: восемь крупных холдингов переведут подразделения из Москвы в регионы

Отдельные структуры восьми крупных холдингов переведут свои подразделения из Москвы в регионы для повышения эффективности за счет снижения аренды офисов. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Он подчеркнул, что при определении кандидатов на переезд учитывалось, что в столичном штате работают не менее 200 тысяч сотрудников, а сам холдинг при этом не относится к оборонно-промышленному комплексу.

В итоговый список вошли РЖД, «Аэрофлот», «Почта России», «Транснефть», «Россети», «Роснефть», «Интер РАО», «Зарубежнефть».

По словам министра, в общей сложности у этих организаций в Москве расположены 250 компаний с 270 тысячами работников.

«Цель переезда — это повышение эффективности за счет снижения издержек. Расходы на оплату труда, аренду и содержание офисов в субъектах ниже, чем в столице. А для регионов это новые точки роста, рабочие места, дополнительные налоги», — привела заявление Решетникова пресс-служба Кремля.

Министр отметил, что о полном переезде холдингов речи не идет. Он отметил, что некоторые крупные корпорации уже перевели в регионы отделы бухгалтерии, IT и юристов.

О переезде из Москвы в регионы крупных компаний президент России Владимир Путин объявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в этом году.

Он подчеркнул, что примером для остальных должны стать госкорпорация «Русгидро» и «Банк ПСБ», которые уже переехали в Красноярский край и Ярославскую область.