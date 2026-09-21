Сегодня 20:00 Банки учтут долги за ЖКУ и алименты. Как изменится выдача кредитов Эксклюзив

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Центробанк обяжет кредитные организации учитывать долги россиян за ЖКУ, услуги связи и алименты, по которым уже идет исполнительное производство, при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН). От него в том числе зависит решение банка о выдаче нового займа. Как новый подход повлияет на доступность кредитов и кому станет сложнее получить деньги — в материале 360.ru.

Долги поставят под расчет

Расширение перечня обязательств, которые кредитные организации учитывают при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, Центробанк включил в проект основных направлений развития финансового рынка России на 2027 год и период 2028–2029 годов. Сейчас при расчете ПДН банки и микрофинансовые организации учитывают доход заемщика и размер его кредитных платежей. Обычные расходы человека в этот расчет не входят. К примеру, при зарплате в 100 тысяч рублей и ежемесячных выплатах банкам в 50 тысяч долговая нагрузка составит 50%. Чем она выше, тем больше риск, что человек не сможет расплатиться по новому кредиту. Центробанк предложил при расчете ПДН учитывать еще и долги за услуги ЖКХ и связи, а также неоплаченные алименты, если по ним возбуждены исполнительные производства. Раньше кредиторы видели такие задолженности не всегда. Нововведение предусматривает, что сведения о таких задолженностях поступят в бюро кредитных историй и будут обязательно учитываться финансовыми организациями при расчете ПДН клиента.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, повышение ПДН сказывается не только на заемщике, но и на кредитной организации. Центробанк ограничивает банки и МФО в выдаче новых займов клиентам с высокой долговой нагрузкой. Особое значение имеют уровни ПДН выше 50% и 80%. В IV квартале этого года доля обычных потребительских кредитов заемщикам с ПДН выше 50% ограничена 15% от общего объема выдач, а с ПДН выше 80% — 1%. Для кредитов с лимитом действуют более жесткие ограничения — 10% и 0% соответственно. Поэтому, если банк или МФО уже выбрали установленный ЦБ лимит на выдачу кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой, новый заемщик с таким ПДН получить деньги не сможет.

Долг превратится в ежемесячную нагрузку

Долги по алиментам, ЖКУ и услугам связи, по которым возбуждены исполнительные производства, станут не просто негативным фактором в кредитной истории заемщика, а изменят уровень его ПДН. Для учета такого долга потребуется определить его расчетную ежемесячную нагрузку, объяснил 360.ru доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский. «Сейчас банк может увидеть задолженность по ЖКУ, алиментам или другому имущественному обязательству в кредитной истории либо в данных об исполнительном производстве, но формально не обязан включать саму сумму такого долга в расчет ПДН», — заявил он.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт пояснил, что для учета задолженности клиента банку сначала придется определить, какая ее часть приходится на один месяц. В качестве примера Семеновский привел накопившийся долг за ЖКУ в 50 тысяч рублей и условно распределил его погашение на два года. При таком варианте расчета получившуюся ежемесячную сумму банк прибавит к регулярным выплатам по кредитам и займам и определит общую долю в доходе заемщика. «Долг в 50 тысяч рублей, распределенный на два года, дает примерно 2,1 тысячи рублей дополнительной нагрузки и повышает ПДН с 18,8% до 21,4%. Сам по себе такой долг не приближает заемщика к 50%-ному порогу», — подчеркнул Семеновский. Как именно банки станут определять ежемесячную нагрузку по долгам за ЖКУ, услуги связи или по алиментам при расчете ПДН, пока неизвестно. Эксперт не исключил, что сумму могут разделить на разные сроки — 12, 24 или 36 месяцев. Чем короче период, тем выше окажутся ежемесячная долговая нагрузка и ПДН.

Фото: РИА «Новости»

Банки также могут ориентироваться на утвержденный приставом порядок погашения. Еще один вариант: ЦБ сам установит единые правила, по которым банки будут переводить общую сумму долга в ежемесячную нагрузку.

Кому станет сложнее получить кредит

Сильнее всего новый порядок может сказаться на злостных неплательщиках алиментов, заявил Семеновский. Эксперт пояснил, что такие долги накапливаются месяцами и годами, а их размер значительно превышает обычную задолженность за коммунальные услуги. Кроме того, исполнительное производство по алиментам чаще связано с длительным неисполнением обязательств, тогда как долг за ЖКУ может возникнуть из-за временных финансовых трудностей или спора по начислениям. «Для алиментщиков риск чаще будет концентрированным и тяжелым, а для должников по ЖКУ — более массовым, но в среднем менее значительным по сумме», — объяснил Семеновский. По числу затронутых заемщиков ситуация может оказаться обратной. По словам эксперта, задолженность за коммунальные услуги встречается у более широкого круга лиц. Среди них могут оказаться те, кто временно потерял доход, оспаривает начисления или уже погасил долг, но информация об окончании исполнительного производства еще не обновилась. Такая ситуация, по мнению Семеновского, создает отдельный риск при расчете ПДН. «Если исполнительное производство закрыто, но сведения ФССП или БКИ обновились с задержкой, заемщик может получить необоснованное ухудшение оценки», — предупредил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Поэтому одним из важных условий работы нового механизма станет своевременное обновление сведений о задолженности. Иначе уже погашенный долг некоторое время продолжит влияние на оценку заемщика при обращении за новым кредитом.

Что будет с кредитами

Расширение перечня долгов, которые войдут в ПДН, само по себе не означает, что Центробанк пересмотрит ограничения на долю кредитов заемщикам с финансовой нагрузкой выше 50% и 80% от дохода, отметил Семеновский. «Простое включение новых долгов не означает, что эти значения автоматически станут другими», — подчеркнул эксперт. Он не исключил, что сначала регулятор скорректирует саму методику расчета ПДН и ограничения на выдачу займов клиентам с высокой долговой нагрузкой. Пересмотр порогов возможен позднее, если новая система покажет, что они перестали отражать реальные риски заемщиков. Изменения при этом могут сократить число одобрений в наиболее рискованных категориях. В первую очередь это касается людей, которые уже тратят значительную часть дохода на погашение кредитов, имеют крупные алиментные долги или несколько исполнительных производств. Для заемщиков с небольшой задолженностью эффект, по оценке Семеновского, будет значительно слабее.

Фото: РИА «Новости»