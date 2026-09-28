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    Активы сети Metro в России передали во временное управление

    Фото: 360.ru

    Активы Metro Cash & Carry перешли во временное управление АО «УК Торг РУС». Указ подписал президент России Владимир Путин, его опубликовали на официальном портале правовой информации.

    «УК Торг РУС» передали 100% долей в уставном акционерном капитале АО «Метро вэрхаус Ногинск», принадлежащих компании Мetro Cash & Carry Russia B. V. Также под управление перешло ООО «Ритейл проперти 5», принадлежащее Metro Retail Real Estate GmbH.

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил перейти от временного управления активами западных компаний к их принудительному изъятию. По его мнению, ответные меры в отношении иностранного бизнеса следует ужесточить на фоне западных санкций и поддержки Украины.

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