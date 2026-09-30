В Подмосковье начали прием заявок на участие в креативном акселераторе

Предприниматели и организации Московской области, развивающие бизнес в креативных индустриях, могут до 5 октября подать заявку на участие в акселераторе «Креативная среда». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Программу проводит центр «Мой бизнес» Подмосковья при поддержке Федерации креативных индустрий. 20 участников вместе с наставниками и экспертами отрасли займутся поиском точек роста и составят план дальнейшего развития.

Акселератор открыт для представителей всех направлений креативных индустрий, предусмотренных российским законодательством: от книжного дела и дизайна до видеоигр, кино, моды и народных художественных промыслов. Особое внимание организаторы обещали уделить кросс-индустриальному бизнесу, который работает на стыке нескольких сфер сразу.

Участников ждут три этапа. Сначала они пройдут диагностику текущего состояния бизнеса, целей, ключевых задач и ограничений роста, затем продолжат индивидуальную работу с наставниками: поставят задачи, проверят гипотезы и зафиксируют первые результаты. Программа включает три личные встречи с экспертом, четыре тематических вебинара и сопровождение кураторов на всех этапах. Основная часть акселератора пройдет онлайн, чтобы участникам было удобно совмещать ее с текущей деятельностью. Финал состоится очно в формате публичной защиты проектов.

«Мы видим, сколько талантливых предпринимателей запускают проекты в этой сфере, и хотим, чтобы они получили инструменты для системного развития и роста прибыли. Участники акселератора уйдут не с общими советами, а с конкретным планом действий и пониманием, какие шаги нужно сделать уже завтра», — отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.

Заявку необходимо заполнить на сайте до 5 октября. По итогам конкурсного отбора в программу войдут 20 победителей, участие для них будет бесплатным.