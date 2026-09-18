Глава Дмитровского округа проверил ремонт дорог в поселке Овсянниково

В населенном пункте обновили 14 участков дорог. 17 сентября глава муниципалитета Михаил Шувалов лично оценил качество работ, проехав по обновленным участкам за рулем автомобиля.

В рамках капитального ремонта муниципальных дорог новое асфальтовое покрытие появилось на улицах Туманной, Солнечной, Дружбы, Счастья, Соловьиная Роща и других.

Михаил Шувалов прошел по улицам, оценил выполненные работы, а затем сел за руль и проехал по отремонтированным участкам, чтобы прочувствовать качество ремонта.

Руководитель учреждения «Управление автомобильных дорог Дмитровского округа» Александр Тихомиров доложил, что подрядчик работал быстро: общая протяженность отремонтированных участков составила пять километров, площадь — 20 тысяч квадратных метров.

На некоторых участках пришлось поднять профиль дороги, а благодаря проведенным работам некоторые улицы перестали быть тупиковыми — теперь у них есть выезд на соседние улицы. Это облегчит содержание дорог зимой и обеспечит удобный выезд для домовладельцев.

В начале сентября получено положительное заключение Московской областной государственной экспертизы по проектной документации. Сейчас ожидают заключение о качестве выполненных работ от строительного контроля.

В этом году в округе приведут в порядок 53 участка муниципальных дорог (52 километра), пять объектов региональной сети (17,8 километра) и 10 километров федеральной трассы от Деденева до Яхромы.

Михаил Шувалов подчеркнул, что дороги принципиально важны для развития, и проверять качество ремонта он будет лично.