Количество машиностроителей в Подмосковье превысило 26 тысяч

В машиностроительных компаниях малого и среднего бизнеса в Подмосковье заняты более 26 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Подмосковье работают почти 2,9 тысячи машиностроительных компаний из сегмента МСП — это почти 7,4% от общего числа таких организаций в России. С 1 января и по состоянию на конец августа 2026 года в Московской области создано почти 200 таких компаний», — пояснила Зиновьева.

По ее словам, в регионе активно развивается инфраструктура для небольших промышленных компаний, в том числе занятых в машиностроении. Это площадки в формате «Лайт индастриал» — готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой, позволяющей быстро развертывать небольшие производственные предприятия.