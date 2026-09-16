Современную станцию водоподготовки начали строить в Свердловском

В поселке Свердловском приступили к монтажу новой станции водоподготовки на водозаборном узле. Оборудование уже доставили на площадку, следующим этапом станет его установка и подключение к технологическим системам.

На объекте разместят восемь аэромагнитных установок. Они позволяют очищать воду от железа без применения реагентов: жидкость насыщается кислородом, растворенное железо окисляется и превращается в осадок, который затем отфильтровывается.

Производительность новой станции составит 3,5 тысячи кубометров воды в сутки. Она будет обеспечивать водой 32 многоквартирных дома и пять социальных объектов.

Модернизация водозаборного узла проходит в рамках региональной программы обновления коммунальной инфраструктуры. Сейчас в Московской области реализуется около 200 проектов, связанных с водоподготовкой, водоотведением и автоматизацией коммунальных объектов.

Работы на объекте выполняются по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Пусконаладку новой станции планируют провести в конце 2026 года, а полностью завершить проект — в начале 2027 года.