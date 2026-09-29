В Подмосковье подвели первые итоги проекта по сохранению редких птиц

В Московской области подвели первые итоги орнитологического проекта «Они не должны исчезнуть. Сохранение редких и уязвимых птиц лесной зоны Европейской России». Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

Проект реализует Союз охраны птиц России при поддержке гранта Президентского фонда природы. Ученые опубликовали данные о состоянии популяций красноголового нырка и черношейной поганки.

Красноголовый нырок — нырковая утка средних размеров, добывающая корм на глубине до 2–3 метров. Птица питается преимущественно водными беспозвоночными и гнездится по берегам крупных и средних озер с хорошо развитой надводной растительностью. Осущение болот, зарегулирование стока рек и рекреационная нагрузка лишают ее привычных мест гнездования.

Черношейная поганка — небольшая водоплавающая птица, гнездящаяся исключительно на зарастающих мелководных водоемах. Ее гнезда — плавучие платформы из отмершей растительности — легко разрушаются при волне от моторных лодок и при резких колебаниях уровня воды.

«Красноголовый нырок и черношейная поганка не занесены в Красные книги России и Московской области, однако на протяжении последних лет наметилась тенденция к сокращению численности этих видов на территории Российской Федерации в целом. Полученные в этом году данные свидетельствуют о хорошей сохранности популяции обоих видов в Верхнеяузском водно-болотном комплексе», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Помимо нырка и поганки, в Подмосковье продолжают учитывать численность популяций лугового луня, большого кроншнепа и большого веретенника. Программа исследований рассчитана на три года.