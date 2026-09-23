Сегодня 09:28 Подмосковье поделилось с Татарстаном эффективными практиками в сфере ЖКХ Фото: Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области Подмосковье

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области поделилось с коллегами из Татарстана практическим опытом возведения коммунальных объектов. Гости узнали об эффективных механизмах управления стройкой и цифровых инструментах, сообщили в ведомстве.

На площадке Дирекции сопровождения реализации программ инженерной инфраструктуры делегация изучила передовые подходы к возведению инженерных сетей.

В этом году на базе Министерства ЖКХ запустили проектный офис, который контролирует каждый этап работ.

Фото: Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

«Благодаря его работе произошло снижение стоимости строительных проектов на 17% и сокращение сроков оценки проектно-сметной документации в два раза. Много мероприятий проводится и с точки зрения автоматизации объектов, чтобы максимально высвободить ручной труд. И приятно, что есть возможность поделиться механизмами, которые работают в Подмосковье», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.

Фото: Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

Отдельный интерес гостей вызвали принципы отбора объектов для финансирования из регионального бюджета. В основу приоритизации легли объективные метрики: фактический износ коммуникаций, статистика аварийности и социальная значимость конкретной территории. Применение таких прозрачных критериев гарантирует обоснованность распределения средств.

В рамках визита коллеги посетили региональный ЖКХ-Центр, где ознакомились с комплексом IT-решений. Эти инструменты позволили вдвое сократить время реакции на нештатные ситуации и их полной ликвидации.

Фото: Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области