На площадке особой экономической зоны «Дубна» стартовала образовательная программа для наукоемких предприятий региона, в этом году она получила название «Точка технологического роста». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Более 40 участников начали двухнедельную работу над тем, как превратить разработки в серийное производство и занять ниши на глобальных рынках. Программу организовали министерство и центр «Мой бизнес» Московской области вместе с управляющей компанией ОЭЗ «Дубна». Партнерами выступили ПАО «Банк ПСБ» и резиденты ОЭЗ, уже прошедшие путь от стартапа до крупного бизнеса.

«На сегодняшний день на площадке ОЭЗ «Дубна» статус малой технологической компании имеют 19 организаций, но наш потенциал кратно выше — претендовать на него могут еще более 100 резидентов», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Участникам расскажут о мерах господдержки, льготных режимах и бюджетных инвестициях. Им представят региональные субсидии на модернизацию оборудования, грантовые программы и банковские инструменты льготного финансирования. Отдельный блок посвятят внешнеэкономической деятельности и выходу продукции на зарубежные рынки, в частности в Индию.

По итогам акселератора компании получат план перехода от опытных образцов к серийному выпуску и закреплению статуса МТК. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».