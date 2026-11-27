В городском округе Красногорск в рамках строительства ЖК «Гранель Аникеевский» возведут многоквартирный дом с поликлиникой для детей и взрослых. об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Здание площадью более 59 тысяч квадратных метров будет состоять из пяти 14-этажных секций на 923 квартиры. Под медицинское учреждение отведут свыше 557 квадратных метров. Прием пациентов организуют в две смены, каждая из которых рассчитана на 102 посещения. Также в доме предусмотрены помещения для магазинов, кафе, аптеки и предприятий бытового обслуживания.

Жилой комплекс строят между Новорижским и Волоколамским шоссе, неподалеку от станции МЦД-2 «Аникеевка». Помимо жилых зданий, проект предусматривает создание детского сада на 122 места.

Проект реализует группа компаний «Гранель».