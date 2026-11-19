В Люберецком дворце культуры 13 ноября прошел Большой волонтерский форум, который в четвертый раз собрал добровольцев округа. Участие в мероприятии принял глава Люберец Владимир Волков.

Волонтерское движение Люберец охватывает свыше 9700 человек. На форуме волонтерские книжки вручили еще более 900 добровольцам.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес активистов, поддерживающих участников специальной военной операции и их семьи. С первых дней волонтеры помогают бойцам, заботятся о ветеранах и отправляют гуманитарную помощь. Только в рамках губернаторской акции «Доброе дело» для военнослужащих и их близких направили свыше 100 тонн грузов.

За помощь фронту и вклад в развитие добровольческого движения Владимир Волков вручил награды многодетной семье Кошелевых, капитану полиции Максиму Саморукову, руководителю волонтерского объединения «Ангелы тыла» Татьяне Ткаченко, а также волонтерам Арине Михеенковой и Александре Глуховой.