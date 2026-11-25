В Клину завершили запланированный на 2026 год ремонт по программе «Мой подъезд». Всего специалисты привели в порядок 100 объектов.

Программа действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В ходе ремонта восстанавливают входные группы и ступени, обновляют стены, потолки и напольное покрытие, устанавливают освещение, кабель-каналы, почтовые ящики и новые окна.

Работы проходят под контролем специалистов министерства по содержанию территорий. В этом году по региональной программе планировали отремонтировать три тысячи подъездов. Министр профильного ведомства Игорь Даниленко сообщил, что сотрудники министерства следят за соблюдением графиков на всех этапах.

Чтобы включить подъезд в программу, собственникам квартир необходимо провести общее собрание, согласовать перечень работ и оформить решение протоколом. Документ следует передать в управляющую компанию для исполнения.