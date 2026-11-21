Теплая и бесснежная осень в Подмосковье привела к тому, что зайцы-беляки сменили летнюю серую шерсть на зимнюю белую, оказавшись на неподходящем фоне. Об этом сообщили в Управлении государственного охотничьего контроля (надзора) комитета лесного хозяйства Московской области.

Как пояснили специалисты Мособлкомлеса, смена окраса запускается не температурой воздуха, а сокращением длины светового дня. Биологические часы дают команду «переодеваться», и заяц ее выполняет, готовясь к снегу, которого в этом сезоне пока нет. На фоне темной, мокрой земли и опавшей листвы белый заяц становится идеальной мишенью.

«Это не маскировка, а, наоборот, демаскировка. Белый заяц на темном фоне виден хищникам с большого расстояния. Животное испытывает сильный стресс, инстинктивно прячется в кустах и старается не двигаться, но это мало помогает», — прокомментировали ситуацию в Мособлкомлесе.

Животные не могут повлиять на процесс и следуют многовековому календарю, который в этом году разошелся с реальностью. Специалисты отмечают, что такие климатические несоответствия — один из рисков изменения погодных циклов.