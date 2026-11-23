В Лобне приветствовали отечественную юношескую команду, которая провела здесь последнюю перед вылетом в Ташкент тренировку. В столице Узбекистана российская сборная в полном составе выступит на юниорском первенстве мира.

Администрация города и лобненский клуб «Брандком-мастерс» совместными усилиями сделали все возможное, чтобы поддержать наших спортсменов: дзюдоисты предоставили отличную площадку для тренировки, а глава Лобни Анна Кротова выделила автобус.

«Здесь отличные условия, отличные тренеры, хорошие спортсмены, мы знаем этот клуб давно. В нашей команде есть ряд спортсменов отсюда. Нас очень хорошо приняли, все условия создали, наши спортсмены очень рады и довольны», — поделился впечатлениями старший тренер юниорской сборной России по дзюдо Иван Воробьев.

На татами современного комплекса боевых искусств в Ташкенте выйдут представители более чем 80 стран. В сборной России 18 спортсменов — по девять юношей и девушек, добившихся высоких результатов на предыдущих турнирах, включая победы на первенствах Европы и мира среди юниоров. Они будут оспаривать награды в 11 категориях.