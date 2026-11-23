Дзюдоисты юношеской сборной России провели тренировку в Лобне
В Лобне приветствовали отечественную юношескую команду, которая провела здесь последнюю перед вылетом в Ташкент тренировку. В столице Узбекистана российская сборная в полном составе выступит на юниорском первенстве мира.
Администрация города и лобненский клуб «Брандком-мастерс» совместными усилиями сделали все возможное, чтобы поддержать наших спортсменов: дзюдоисты предоставили отличную площадку для тренировки, а глава Лобни Анна Кротова выделила автобус.
«Здесь отличные условия, отличные тренеры, хорошие спортсмены, мы знаем этот клуб давно. В нашей команде есть ряд спортсменов отсюда. Нас очень хорошо приняли, все условия создали, наши спортсмены очень рады и довольны», — поделился впечатлениями старший тренер юниорской сборной России по дзюдо Иван Воробьев.
На татами современного комплекса боевых искусств в Ташкенте выйдут представители более чем 80 стран. В сборной России 18 спортсменов — по девять юношей и девушек, добившихся высоких результатов на предыдущих турнирах, включая победы на первенствах Европы и мира среди юниоров. Они будут оспаривать награды в 11 категориях.
Дзюдо в Лобне пользуется большой популярностью, и родители с удовольствием приводят детей в спортивные секции тем более, что условия для занятий единоборствами в городе отличные, а стать чемпионом хочет любой мальчишка. Только в клубе «Бранком-мастерс» занимается более 200 ребят, многие из которых добиваются высоких результатов. Артур Егиазарян в прошлом году вошел в состав юниорской сборной страны, став третьим воспитанником клуба, добившимся такого успеха.
В Лобне, где развитию спорта уделяют большое внимание, работают секции по 20 направлениям, и каждый год сюда приходят все больше ребят, чтобы стать здоровыми, ловкими и уверенными в себе. А, возможно, и так же, как ребята из юниорской сборной России по дзюдо, представлять интересы своей страны на престижных мировых стартах.