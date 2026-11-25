Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Во дворе дома № 12 на улице Маршала Бирюзова в Одинцове построили современный игровой городок площадью 300 квадратных метров. Пространство обустроили в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Раньше на этой территории регулярно скапливались лужи, а устаревшие игровые конструкции из металлических труб и арматуры представляли опасность для детей. Теперь здесь установили игровой комплекс с горками, карусель, качели и песочный дворик.

При благоустройстве учли интересы жителей разных возрастов. Для взрослых предусмотрели удобные скамейки, уличные тренажеры и парковые качели с навесом. Любители активного отдыха смогут заниматься на небольшом гимнастическом комплексе.

На территории смонтировали освещение. Следующим шагом станет установка камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион».

В 2027 году благоустройство улицы Маршала Бирюзова планируют продолжить. На этот раз работы могут затронуть территорию возле соседнего дома № 26.