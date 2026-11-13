Музей «Горки Ленинские» представил планы выставок на 2027 год

Музей-заповедник «Горки Ленинские» в 2027 году планирует провести 12 стационарных выставок и три выездных проекта в регионах России. Об этом сообщил директор музея Евгений Сарамуд в Министерстве культуры РФ, где представил выставочные планы.

«Отдельный акцент нами всегда делается на подрастающее поколение, молодежь. В части проектов будут показаны уникальные материалы, которые прежде нигде не были представлены», — сказал Сарамуд.

К 110-летию революции приурочена выставка «Великая российская революция 1917–1922 гг.». Проект разделен на два блока: революционное торжество и трагедия России — Гражданская война.

В июне откроется экспозиция к 880-летию Москвы «Подмосковная Атлантида» о находках археологов на месте поселений крестьян-каменотесов в низовьях реки Пахры. Другой юбилейный проект — «Геометрия духа» к 40-летию открытия Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина» — посвящен связям храмового зодчества и архитектуры модерна.

Среди других выставок — «Мастер и его школа» о живописи и графике архитектора усадьбы Горки Ивана Жолтовского, «Музыка сфер» об истоках электронной музыки, «Личный капиталист Ленина» об Арманде Хаммере и «Фантаст и филистер» о Герберте Уэллсе.

Выездные выставки пройдут в Яндекс Музее, Музейном комплексе в Разливе, музее-заповеднике «Шушенское», Ленинском мемориале и музее-усадьбе «Остафьево».