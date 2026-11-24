Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Встреча в формате выездной администрации, посвященная работе комплекса переработки отходов «Нева», прошла 23 ноября в Доме культуры «Поварово». Представители муниципальных органов власти, Минэкологии и мониторинговой службы вместе с инициативной группой рассмотрели вопросы улучшения экологической обстановки.

На мероприятии присутствовали заместитель директора единой дежурно-диспетчерской службы Солнечногорска Александр Попоренов, представитель Минэкологии по федеральному экологическому контролю Антон Зинченко, заместитель директора «Мособлэкомониторинга» Ксения Доос, генеральный директор комплекса переработки отходов «Нева» Дмитрий Гулак и депутат местного Совета депутатов Алексей Захаров.

Обсуждения деятельности комплекса с населением организуют в округе не реже одного раза в месяц. Основное внимание уделяют устранению неприятных запахов и мерам, которые уже принимаются для решения проблемы.

По результатам встречи принято решение повторно посетить предприятие для проверки его работы, а также составить дорожную карту по устранению ранее выявленных замечаний.

«После утверждения данный план будет представлен инициативной группе жителей для ознакомления и контроля. Спасибо всем за открытый разговор и активную позицию! Работу продолжаем», — сказал заместитель главы Солнечногорска Эдуард Машковцев.