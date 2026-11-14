Новую котельную запустят в поселке Икша Дмитровского округа до конца 2026 года

В поселке Икша Дмитровского округа строительство новой блочно-модульной котельной на улице Рабочей выходит на финальную стадию. Объект возводится в рамках народной программы «Единой России» и масштабной модернизации теплоснабжения региона.

На площадке уже выполнены основные строительные работы: устроены фундамент и каркас здания, смонтированы стеновые панели и кровля. Установлены четыре котла общей мощностью 11 МВт и четыре пластинчатых теплообменника, смонтирована мачта под дымоходные трубы, выполнены врезки в теплосеть.

Сейчас ведутся обвязка коллектора котлового оборудования, монтаж труб коллектора на стойки и устройство фундаментов под опоры. На объекте работают 13 человек, включая сварщиков и слесарей.

Ход работ проинспектировали депутаты фракции «Единая Россия» Денис Успехов и Петр Прокопык, представители «Дмитровского ЖКХ» и управления капстроительства, а также местные жители.

«Сегодня мы видим, что здание собрано, котлы установлены, ведутся работы по обвязке оборудования. Задача подрядчика — не сбавлять темп и завершить все работы в заявленный срок. Для жителей Икши это принципиально важно: новая котельная должна прийти на смену старой, обеспечив стабильное тепло в домах и социальных учреждениях», — сказал Денис Успехов.

«Старая котельная давно просила замены, а новая — это совсем другой уровень», — добавила жительница Икши Светлана.

Новая котельная будет обслуживать порядка пяти социальных объектов и около 3,5 тысячи жителей. Автоматизированная система управления позволит специалистам в режиме реального времени контролировать работу оборудования, а резервные блоки повысят надежность теплоснабжения. Фактическое завершение работ планируется до конца ноября 2026 года, приемка — до конца декабря.

В новую Народную программу от жителей Подмосковья по теме ЖКХ поступило более 160 тысяч наказов — на 16% меньше, чем в 2021 году. Эксперты связывают снижение числа таких запросов с повышением качества услуг: за прошедшие пять лет в Московской области выполнена самая масштабная в истории региона модернизация системы ЖКХ. Работы будут продолжены — в планах до 2031 года реконструкция более 550 объектов коммунального хозяйства.