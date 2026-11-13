Готовность управляющих компаний к зиме проверили в Дмитровском округе

10 ноября прошло совещание с руководителями управляющих компаний муниципалитета под руководством главы округа Михаила Шувалова. Участники рассмотрели обращения жителей, подготовку к снегопадам и задолженность за коммунальные услуги.

В мероприятии также приняли участие заместитель главы округа Игорь Круль и представитель территориального отдела № 8 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Одна из наиболее частых причин жалоб местных жителей — неудовлетворительная уборка подъездов и придомовых территорий. Проверка готовности к зиме показала, что некоторым управляющим компаниям не хватает дворников и техники для своевременной уборки снега.

До 1 декабря все управляющие компании должны укомплектовать штат и подготовить необходимый инвентарь — выполнение поручения глава округа взял на личный контроль.

«Жителям не нужно ничего сверхъестественного. Нужно элементарное: чтобы в подъезде было чисто, во дворе не скользко, а дома тепло и была вода. Если управляющая компания не может обеспечить эти базовые вещи, мы с ней расстанемся. В нашем округе можно работать только честно и на благо людей», — подчеркнул Михаил Шувалов.

На совещании также рассмотрели работу управляющих компаний, к которым накопились серьезные претензии. «Варта», обслуживавшая 306 многоквартирных домов, прекратила работу в округе после многочисленных жалоб. В отношении «Зета групп» проводится процедура приостановления лицензии.

Отдельное внимание уделили задолженности за коммунальные услуги — работа по ее взысканию будет продолжена в установленном законом порядке. Управляющим компаниям предстоит обеспечить своевременное обслуживание домов, подготовить дворовые территории к зиме и оперативно устранять проблемы, на которые обращают внимание жители.