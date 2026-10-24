Стенд ОЭЗ «Дубна» вошел в экспозицию на Московском инвестфоруме

Стенд особой экономической зоны «Дубна» представили в единой экспозиции ведущих ОЭЗ страны на II Московском инвестиционно-промышленном форуме. В его рамках прошел IV Международный форум ОЭЗ, сообщили организаторы.

Подмосковная площадка показала научно-производственный потенциал и готовую продукцию резидентов. Среди них — лекарственные препараты «Алтегры», подшипники «ЗАП №1», медицинское оборудование «Мегатеха» и ИТ-решения, включая VR-симулятор «Русское небо» от разработчика «Икс Ред Групп». Разработка компании «Росатом ИнтелМаш», базирующейся в индустриальном парке «Титан», привлекла особое внимание: промышленный робот угощал посетителей шоколадом.

Резиденты также участвовали в IV Съезде региональных министров экономики. Мероприятие прошло под руководством главы Минэкономразвития России Максима Решетникова и объединило представителей всех 89 субъектов страны. Главной темой стало обсуждение запуска нового инвестиционного цикла и условий для серийного выпуска наукоемкой продукции.

«Удалось послушать лидеров мнений и найти новые идеи и цели для нашей организации – фармацевтического завода. Особенно ценно, что обсуждались не абстрактные стратегии, а конкретные механизмы: повышение производительности труда, новый инвестиционный цикл, региональный инвестиционный стандарт, работа с платформами и снижение административных барьеров», — прокомментировала генеральный директор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова.

«Прошедшая неделя показала, как презентация продукции и прямые деловые переговоры перетекают в обсуждение глобальной экономической повестки на высшем уровне», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» выступает посредником между бизнесом, государством и крупными заказчиками. Инвесторам предоставляют готовые инженерные решения и налоговые льготы, что, по данным площадки, снижает риски на этапе масштабирования проектов.