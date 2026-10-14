360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подмосковные ученые создадут электронный модуль для супертелескопа

    TMarshalkina.
    Фото: TMarshalkina./Википедия

    На пятом атмосферном черенковском телескопе международной гамма-обсерватории TAIGA установили десять зеркал. Сейчас телескоп готовится к вводу в эксплуатацию и займется сбором данных. Об этом сообщили в лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

    На обратной стороне зеркальной конструкции установлен электронный модуль, который специалисты называют «мозгом» телескопа. В нем размещены контроллеры питания, системы сбора и передачи данных, термостабилизации и коммутации оборудования. Кроме того, телескоп получил многооборотный концевой выключатель, который обеспечит его вращение по одной из осей на три оборота.

    В сезоне 2026–2027 годов модернизированный телескоп планируется ввести в опытную эксплуатацию. В ходе испытаний ученые проверят работу механической части установки и выявят возможные технические недочеты. Их устранение намечено на лето 2027 года. После завершения всех работ телескоп будет полноценно включен в программу сезона 2027–2028 годов и начнет совместный набор данных вместе с уже действующими телескопами.

    Международный проект TAIGA (Tunka Advanced Instrument for Cosmic Rays and Gamma Astronomy) предназначен для исследования высокоэнергетического гамма-излучения космических объектов. Активное участие в развитии установки принимают ученые Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований.

    Эксперимент проходит вблизи южной оконечности озера Байкал, на астрофизическом полигоне в Тункинской долине (Республика Бурятия), и состоит из нескольких установок, которые измеряют параметры широких атмосферных ливней, возникающих при взаимодействии космических лучей и высокоэнергетических гамма-лучей с атмосферой.

    Читайте также

    Встреча администрации с жителями прошла в Химках

    Спасатели в Одинцове спасли застрявшего в дымоходе котенка

    Мособлдума: более 120 тысяч многодетных семей живут в Подмосковье

    Размещение жителей Курской области в клинском лагере «Звонкие голоса»

    Краснокнижный гриб звездовик обнаружили возле карьера в Лыткарине

    В Домодедове открылся новый центр семейной медицины и реабилитации «ЛАЙТМЕД»

    пресс-служба Центра семейной медицины

    Эколого-патриотическая акция прошла в Дзержинском

    Выездные бригады НИКИ детства проведут приемы в поликлиниках Балашихи в октябре

    Реставрацию колокольни XVI века в Коломенском кремле завершат в этом году

    Праздник к 60-летию Ледового дворца спорта «Химик» прошел в Воскресенске

    Дорожные знаки очистили от рекламы и граффити еще в 10 округах Подмосковья

    Чашу под новый фонтан залили в Троицком сквере Можайского округа

    Число электрозарядных станций для автомобилей в Подмосковье превысило 1,1 тысячи

    Зарядная станция для электротранспорта от Мособлэнерго на выставке техники и энергооборудования в Красногорске