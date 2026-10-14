Подмосковные ученые создадут электронный модуль для супертелескопа

На пятом атмосферном черенковском телескопе международной гамма-обсерватории TAIGA установили десять зеркал. Сейчас телескоп готовится к вводу в эксплуатацию и займется сбором данных. Об этом сообщили в лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

На обратной стороне зеркальной конструкции установлен электронный модуль, который специалисты называют «мозгом» телескопа. В нем размещены контроллеры питания, системы сбора и передачи данных, термостабилизации и коммутации оборудования. Кроме того, телескоп получил многооборотный концевой выключатель, который обеспечит его вращение по одной из осей на три оборота.

В сезоне 2026–2027 годов модернизированный телескоп планируется ввести в опытную эксплуатацию. В ходе испытаний ученые проверят работу механической части установки и выявят возможные технические недочеты. Их устранение намечено на лето 2027 года. После завершения всех работ телескоп будет полноценно включен в программу сезона 2027–2028 годов и начнет совместный набор данных вместе с уже действующими телескопами.

Международный проект TAIGA (Tunka Advanced Instrument for Cosmic Rays and Gamma Astronomy) предназначен для исследования высокоэнергетического гамма-излучения космических объектов. Активное участие в развитии установки принимают ученые Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований.

Эксперимент проходит вблизи южной оконечности озера Байкал, на астрофизическом полигоне в Тункинской долине (Республика Бурятия), и состоит из нескольких установок, которые измеряют параметры широких атмосферных ливней, возникающих при взаимодействии космических лучей и высокоэнергетических гамма-лучей с атмосферой.