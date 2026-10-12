Спортсмены Подмосковья выиграли 9 медалей на чемпионате по гребному слалому

Спортсмены из Московской области завоевали девять медалей на чемпионате России по гребному слалому, который прошел с 7 по 11 октября в поселке Богородское Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В копилке представителей региона четыре золота, два серебра и три бронзы. Золотые медали завоевали Алексей Попов (каноэ-одиночка, мужчины) и Игорь Михайлов (каяк-одиночка, мужчины), представляющие областную спортивную школу олимпийского резерва по летним видам спорта. Также оба спортсмена в составе экипажа стали победителями соревнований мужских «двоек».

Еще одно золото в мужской командной гонке завоевали Даниил Замятин, Игорь Михайлов и Алексей Попов.

Серебряные медали завоевали Игорь Михайлов — в дисциплине «каноэ-одиночка, мужчины», Александр Попов стал вторым в мужских стартах в дисциплине «каяк-одиночка, мужчины». Бронзу завоевали смешанный экипаж Игоря Михайлова и Марины Новыш, а также женское трио Вероники Балаевой, Марины Новыш и Елизаветы Рябиковой. В дисциплине «каяк-кросс, мужчины» третьим финишировал Игорь Михайлов.

Чемпионат России по гребному слалому завершил сезон всероссийских соревнований. В турнире приняли участие команды из 16 регионов страны. В квалификации классического гребного слалома спортсмены выполнили более 230 заездов, в каяк-кроссе — более 120 лодок. Соревнования прошли на Богородском канале, который является одной из главных тренировочных баз для российских слаломистов, в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».