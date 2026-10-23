Церемония вручения первых паспортов прошла в Серпухове

22 октября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с депутатом окружного Совета Павлом Гущиным вручил первые паспорта девяти жителям Серпухова — спортсменам, олимпиадникам, творческой молодежи и общественным активистам. Получение паспорта стало для молодых людей одним из ключевых событий в жизни, знаменующим переход к полноправному гражданству.

В ходе торжественной церемонии глава округа подчеркнул, что вместе с новыми правами приходит и ответственность: с этого момента ребята становятся полноправными гражданами, чьи права и обязанности закреплены Конституцией Российской Федерации.

«Чтобы путь девушек и юношей был ярким, подготовили для них особенный старт — экскурсию „Боги и люди. От мифа к истории“ в Серпуховском историко-художественном музее. Наш музей — один из лучших в Подмосковье, его коллекции собирают со всей страны. Уверен, что это знакомство с мировым наследием вдохновит их на новые свершения», — отметил Алексей Шимко.