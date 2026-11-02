Транспортную развязку на Волковском шоссе в Мытищах достроят в 2028 году

В Мытищах продолжается реконструкция транспортной развязки на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира. Сейчас строители готовят основание будущего путепровода и возводят подпорные стены, сообщили в РИАМО.

На кольцевом перекрестке специалисты бурят скважины для свай, после чего смогут приступить к устройству четвертой опоры сооружения. Одновременно завершается строительство подпорной стены № 3: последнюю секцию рассчитывают забетонировать до конца недели. Работы также ведутся на стене № 4 вдоль одного из съездов.

Параллельно дорожники переносят инженерные коммуникации. Около 80% кабельных линий уже переустроено и подключено по новой схеме. На площадке работают 20 человек и пять единиц техники.

Общая протяженность обновляемой дорожной сети с учетом подъездов и съездов составит порядка 1,9 километра. Проект также включает реконструкцию кольцевого перекрестка и строительство двух надземных пешеходных переходов.

Завершить возведение путепровода планируют во втором квартале 2028 года.