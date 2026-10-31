Митинг ко Дню памяти жертв политических репрессий провели в Можайске

Более полусотни жителей Можайского округа собрались 30 октября в сквере на улице Московской у памятника жертвам политических репрессий. Траурное мероприятие организовала Можайская ассоциация жертв незаконных политических репрессий при поддержке администрации округа и местного Совета ветеранов.

Сюда ежегодно приходят дети, внуки и правнуки тех, кто в 1929–1953 годах стал жертвой массовых репрессий, кто погиб в лагерях от нечеловеческих условий, голода и болезней, тяжелого труда на стройках и лесоповалах.

На мероприятии присутствовали представители молодежной волонтерской и ветеранской организаций, можайского духовенства, историки и краеведы. От имени главы округа Дениса Мордвинцева к потомкам пострадавших обратилась его заместитель Ольга Спиридонова.

«На Можайской земле эта дата имеет особое значение. В центре нашего города с 2014 года стоит памятник жертвам политических репрессий. Этот образ — напоминание о конкретных людях, чьи имена долгие годы оставались вычеркнутыми из истории. Сегодняшнее мероприятие — знак того, что мы не согласны с забвением. Мы не можем изменить прошлое, но мы обязаны делать все, чтобы трагические события не повторились, чтобы высшей ценностью в нашей стране оставались человек, его свобода и права», — подчеркнула Ольга Спиридонова.

На мероприятии также выступили председатель Совета депутатов округа Василий Овчинников, депутат Николай Зацепин, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, представитель Преображенского православного братства Игорь Власенко и председатель Можайской ассоциации жертв незаконных политических репрессий Лилия Волкова.

Молитвенное поминовение об упокоении всех погибших совершил игумен Можайского Лужецкого монастыря иеромонах Давид. После минуты молчания от Совета ветеранов к памятнику возложили венок. Десятки алых гвоздик от жителей легли на гранит. В молитвенном поминовении назвали сотни известных на сегодня имен пострадавших от репрессий можайских священнослужителей и жителей города.

Мероприятие продолжилось в Можайском культурно-досуговом центре. Перед собравшимися выступили член Можайского отделения партии «Единая Россия» Лидия Афанасьева и почетный гость из Республики Беларусь, создатель движения «Морское братство — нерушимо!» Арсений Крицкий. За чашкой чая каждый из потомков пострадавших мог поделиться историей своей семьи.