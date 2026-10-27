Прокурорский класс в школе впервые открыли в Люберцах

С начала 2026–2027 учебного года в школах городского округа Люберцы работают 64 профильных десятых класса. Углубленное изучение предметов помогает старшеклассникам подготовиться к поступлению в вузы и определиться с будущей профессией.

В школах округа развиваются математическое, физико-математическое, биологическое, химическое, гуманитарное и IT-направления. Начальник управления образованием Виктория Бунтина отметила, что обучение в старшей школе нацеливает ребенка на будущую профессию.

«Сегодня обучение в старшей школе носит углубленный характер и нацеливает ребенка на будущую профессию. Это и погружение в отдельные предметы, и мотивационные перемены, и тематическая внеурочная деятельность. Одним из важных событий начала учебного года стало открытие первого в округе и Московской области прокурорского класса, который функционирует на базе гимназии № 5», — сказала Виктория Бунтина.

Кроме того, в этом учебном году шесть школ округа присоединились к проекту «Киберурок». Он охватывает около двух тысяч учеников.

По итогам прошлого учебного года более 68 процентов выпускников 11-х классов поступили в высшие учебные заведения. Среди наиболее востребованных у люберецких выпускников — педагогические вузы.