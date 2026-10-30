Парк 50-летия СССР модернизируют в Можайске до конца 2026 года

На территории площадью 1,9 гектара специалисты «Мособлтепло» прокладывают инженерные коммуникации. В дальнейшем это позволит выполнить полноценное асфальтирование пешеходных дорожек.

Параллельно ведется заливка бетонной основы под будущие места для посетителей. Главной точкой притяжения обновленного пространства станет просторная площадь с небольшим амфитеатром.

Символом парка выбрали стилизованную звезду: она напомнит об историческом названии места и свяжет прошлое с настоящим.

После завершения работ в парке появятся комфортные зоны. Жителей ждут удобные качели и скамейки, современная детская площадка с безопасными игровыми элементами и спортивная зона.

Хорошее освещение позволит гулять в парке и вечером. Для домашних питомцев оборудуют отдельную площадку с полосой препятствий — барьерами, горками и туннелями.

Сейчас на площадке работают восемь человек и задействованы две единицы техники. Специалисты готовят выравнивающие и подстилающие слои, а также укладывают финишные покрытия.

Масштабное благоустройство парка ведется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это часть системной работы по созданию современных, безопасных и комфортных пространств для жителей округа.