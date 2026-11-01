Новые автобусные маршруты открыли между Москвой и Мытищами

С 31 октября жители Мытищ смогут воспользоваться новыми автобусными маршрутами до станции метро «Медведково». Автобусы будут отправляться от станции метро «Медведково».

Маршрут № 1170 следует до конечной остановки «14-й микрорайон». На линии работают 10 низкопольных автобусов большого класса. Стоимость поездки зависит от расстояния: при оплате картой «Тройка» — 71–92 рубля, банковской картой — 76–97 рублей.

Маршрут № 1197 идет до остановки «19-й микрорайон». На линии 15 низкопольных автобусов большого класса. Стоимость — 71–100 рублей по «Тройке» и 76–105 рублей банковской картой.

Маршрут № 1412 следует до улицы Веры Волошиной. На линии 3 низкопольных автобуса среднего класса. Стоимость — от 71 до 82 рублей по «Тройке» и от 76 до 87 рублей банковской картой.

На всех маршрутах необходимо прикладывать карту как при входе, так и при выходе. Карта «Стрелка» действовать не будет. Скидки на пересадки при разовой оплате также не предусмотрены.

Пассажиры смогут пользоваться абонементами «Единый» зоны «Пригород» сроком на 30, 90 или 365 дней. Для учащихся с картой москвича предусмотрены льготные абонементы на 30 или 90 дней. Бесплатный проезд доступен льготным категориям граждан по карте москвича или жителя Московской области.

29 октября сотрудники Дептранса Москвы совместно с представителями администрации округа провели выездную проверку готовности размещения информирования о новых маршрутах на остановочных пунктах.

Новые автобусы российского производства адаптированы под городские стандарты: система климат-контроля, USB-зарядки, медиапанели с трансляцией маршрута и прогноза прибытия, аудиоинформаторы и выдвижная аппарель для маломобильных пассажиров.