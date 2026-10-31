Рейд по содержанию многоквартирных домов провели в Серпухове

В Серпухове 30 октября по поручению главы округа Алексея Шимко оперативная группа проверила содержание многоквартирных домов и прилегающих территорий. В состав группы вошли представители профильных служб и управляющих компаний.

Проверили адреса: улица Пушкина, дом 46; улица Химиков, дом 18; улица Декабристов, дом 2.

Зафиксированы типичные замечания. В числе основных проблем — опавшая листва, несанкционированные граффити, следы протечек в подъездах, мусор у входных групп и неухоженные элементы благоустройства. Подобные недостатки снижают комфорт проживания и формируют небрежное впечатление о территории, поэтому работа по их устранению остается на особом контроле.

По каждому адресу даны поручения ответственным службам и управляющим компаниям. Ситуация остается на контроле до полного устранения недочетов.