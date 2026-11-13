В Химках продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса клинической больницы на Куркинском шоссе, 11. Ход реконструкции 11 ноября осмотрели глава округа Инна Федотова и главный врач больницы Владислав Мирзонов.

Работы планируют завершить в апреле 2028 года. Модернизация семиэтажного здания входит в программу обновления медицинских учреждений Подмосковья. Проект реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева и в рамках Народной программы партии «Единая Россия». После ремонта стационар на 219 коек будет соответствовать современным требованиям к оказанию медицинской помощи.

Здание площадью свыше 12 тысяч квадратных метров построили в 1986 году. За четыре десятилетия его инфраструктура устарела, поэтому сейчас корпус проходит масштабную реконструкцию. Строительная готовность объекта составляет 11,5%. На этом этапе специалисты усиливают плиты перекрытий на верхних этажах, возводят вентиляционные шахты и перегородки, углубляют подвал и устанавливают окна.

«После обновления хирургический корпус станет надежной опорой для здоровья жителей Химок», — отметила Инна Федотова.

Одновременно с ремонтными работами на площадке решают сопутствующие вопросы, включая подачу тепла и корректировку технической документации здания. Модернизация должна создать комфортные условия для пациентов, современную базу для проведения сложных операций и улучшить условия труда медиков.