Минтранс Подмосковья сообщил о 5 баллах пробок вечером 11 ноября
Вечером 11 ноября загруженность дорог Московского региона составила 5 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона: https://max.ru/mtdi_mo.