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    Минтранс Подмосковья сообщил о 5 баллах пробок вечером 11 ноября

    Вечером 11 ноября загруженность дорог Московского региона составила 5 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

    В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона: https://max.ru/mtdi_mo.

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