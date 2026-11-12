В Подмосковье в 2026 году проверят более 4 тысяч котельных и тепловых пунктов

В Московской области в 2026 году специалисты обследуют 4031 котельную и центральный тепловой пункт. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Мониторинг проводится в рамках работы по повышению надежности теплоснабжения региона. В 2025 году специалисты обследовали более 2700 котельных и выявили почти 3,5 тыс. нарушений, которые затем устраняли органы местного самоуправления совместно с ресурсоснабжающими организациями.

«Благодаря выездному мониторингу ситуация на котельных заметно улучшилась. Администрации округов и ТСО стали учитывать опыт прошлого года и заранее готовить оборудование и документы к приезду комиссий», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Особое внимание уделяют техническому состоянию оборудования и наличию необходимой документации: журналов эксплуатации, заключений о работоспособности теплообменников и насосов, актов технического освидетельствования, экспертиз промышленной безопасности, а также актуальности режимных карт и работе систем химводоподготовки.

Кроме того, проводится мониторинг соблюдения нормативных параметров теплоснабжения потребителей. Датчики фиксируют только критические отклонения, а специалисты проверяют соблюдение нормативного температурного графика.

В 2025 году также запустили государственную информационную систему «Инженерные сети». Она объединяет данные по воде, теплу, газу и электросетям и позволяет в режиме реального времени отслеживать аварийность и моделировать последствия технологических нарушений. Систему используют специалисты более чем 200 ресурсоснабжающих организаций.

Мониторинговую выездную группу возглавляет заместитель министра энергетики Московской области Аркадий Собенников. В ее состав входят сотрудники отдела оперативного мониторинга «АРКИ» и оперативных групп территориальных управлений «МОС АВС». За два года мониторинга сформирован перечень из 893 объектов, где оборудование устарело или срок его безопасной эксплуатации составляет менее пяти лет.