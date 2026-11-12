360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подмосковье в 2026 году проверят более 4 тысяч котельных и тепловых пунктов

    Фото: Пресс-служба Минэнерго Московской области

    В Московской области в 2026 году специалисты обследуют 4031 котельную и центральный тепловой пункт. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

    Мониторинг проводится в рамках работы по повышению надежности теплоснабжения региона. В 2025 году специалисты обследовали более 2700 котельных и выявили почти 3,5 тыс. нарушений, которые затем устраняли органы местного самоуправления совместно с ресурсоснабжающими организациями.

    «Благодаря выездному мониторингу ситуация на котельных заметно улучшилась. Администрации округов и ТСО стали учитывать опыт прошлого года и заранее готовить оборудование и документы к приезду комиссий», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    Особое внимание уделяют техническому состоянию оборудования и наличию необходимой документации: журналов эксплуатации, заключений о работоспособности теплообменников и насосов, актов технического освидетельствования, экспертиз промышленной безопасности, а также актуальности режимных карт и работе систем химводоподготовки.

    Кроме того, проводится мониторинг соблюдения нормативных параметров теплоснабжения потребителей. Датчики фиксируют только критические отклонения, а специалисты проверяют соблюдение нормативного температурного графика.

    В 2025 году также запустили государственную информационную систему «Инженерные сети». Она объединяет данные по воде, теплу, газу и электросетям и позволяет в режиме реального времени отслеживать аварийность и моделировать последствия технологических нарушений. Систему используют специалисты более чем 200 ресурсоснабжающих организаций.

    Мониторинговую выездную группу возглавляет заместитель министра энергетики Московской области Аркадий Собенников. В ее состав входят сотрудники отдела оперативного мониторинга «АРКИ» и оперативных групп территориальных управлений «МОС АВС». За два года мониторинга сформирован перечень из 893 объектов, где оборудование устарело или срок его безопасной эксплуатации составляет менее пяти лет.

    Читайте также

    День пожарной безопасности провели на территориях СНТ в Воскресенске

    Подмосковный врач Головина дала беременным советы по борьбе с тревожностью

    Министр ЖКХ Подмосковья Григорьев представил ИИ-проекты на выставке UtiliCon

    Шахматисты из Серпухова выступили на первенстве ЦФО

    Конкурс краеведческих работ завершился в Воскресенске

    Ансамбль танца «Дива Денс» в Воскресенске отметил 5-летие

    Глава Воскресенска проверил работу котельной в Лопатинском микрорайоне

    Северный подъезд к Лобне достроят в 2027 году

    Сотрудников полиции наградили к профессиональному празднику в Наро-Фоминске

    Волонтеров наградили ко Дню добровольца в Одинцове

    Открытие нового творческого сезона в ДК «Гармония» прошло в Воскресенске

    В Шатуре после капремонта открыли Коровский дом культуры