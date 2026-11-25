Днем 25 ноября на уборку региональных трасс в муниципалитете вышли 11 комбинированных дорожных машин, пять тракторов с автопогрузчиком и 27 рабочих. Все экстренные и коммунальные службы перевели в усиленный режим из-за снегопада, который принес более 15 сантиметров осадков.

На муниципальных дорогах задействовали семь комбинированных машин, 38 тракторов и 68 человек. Специалисты чистят покрытие и обрабатывают его противогололедными материалами. Ночью перед этим, с 19:00 24 ноября до 10:00 25 ноября, на региональных участках трудились 10 машин и 31 дорожный рабочий.

В первую очередь коммунальщики освободили от снега лестничные пролеты и проходы к социальным объектам и общественным пространствам. Уборку ведут по графику в строгой очередности: сначала приводят в порядок автомобильные дороги, затем дворы, входы в подъезды, пандусы, пути к контейнерным площадкам, тротуары и проезды. Детские и спортивные площадки, а также парковки расчищают после завершения основных работ.

При нештатных ситуациях жители могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или 112.