Подмосковные строители помогут восстановить машиностроительный лицей в Мариуполе
В Мариуполе продолжается восстановление зданий профессионального машиностроительного лицея, основанного в 1921 году. После завершения работ учреждение сможет принимать около 500 студентов.
Сейчас на объекте ремонтируют кровлю и фасады, меняют инженерные коммуникации и устанавливают новые окна. Внутри зданий проводят отделку и восстанавливают конструктивные элементы.
За качеством и ходом работ на всех этапах следят специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
После реконструкции в лицее оборудуют современные мастерские и учебные кабинеты. Они позволят готовить специалистов для машиностроительной отрасли региона в безопасных и комфортных условиях.