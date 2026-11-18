В Мариуполе продолжается восстановление зданий профессионального машиностроительного лицея, основанного в 1921 году. После завершения работ учреждение сможет принимать около 500 студентов.

Сейчас на объекте ремонтируют кровлю и фасады, меняют инженерные коммуникации и устанавливают новые окна. Внутри зданий проводят отделку и восстанавливают конструктивные элементы.

За качеством и ходом работ на всех этапах следят специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

После реконструкции в лицее оборудуют современные мастерские и учебные кабинеты. Они позволят готовить специалистов для машиностроительной отрасли региона в безопасных и комфортных условиях.