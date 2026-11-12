Парк Победы на Красковском карьере благоустроят в Люберцах

10 ноября глава округа Владимир Волков провел встречу в формате выездной администрации в школе № 28 поселка Коренево. Мероприятие прошло с участием старост и активных жителей округа.

Вместе с главой на вопросы жителей отвечали депутат Московской областной Думы Лидия Антонова и депутатский корпус муниципалитета.

Основная масса обращений касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства: на большинство вопросов ответы были получены на месте, оставшиеся внесли в протокол для оперативной отработки.

В рамках мероприятия подвели предварительные итоги сезона благоустройства. С начала года в Красково при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева модернизировали две детские площадки и обустроили воркаут-комплекс, привели в порядок семь «народных троп», а в 10 дворах обновили асфальтовое покрытие.

Отдельное внимание уделили планам по благоустройству общественных пространств.

«Будем благоустраивать еще одно долгожданное общественное пространство — Парк Победы на Красковском карьере. Сейчас активно идет проектирование. Работы стартуют уже в 2027 году», — отметил Владимир Волков.

Также до конца текущего года подрядчик завершит благоустройство Кореневского карьера. Этот проект является знаковым для округа и реализуется во исполнение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке губернатора Андрея Воробьева.