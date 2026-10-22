Нижегородская область рассматривает возможность создать в Киргизии аналог ОЭЗ «Кулибин»

В Киргизии может появиться площадка по образцу нижегородской особой экономической зоны «Кулибин». Губернатор Глеб Никитин рассказал об этой работе на пленарном заседании первого Нижегородского экономического форума, сообщает Pravda-nn.ru .

Нижегородская область прорабатывает проект совместно с управляющей компанией «Кулибина». По словам Никитина, площадку планируют создать в одном из регионов Киргизии. Губернатор обсуждал этот вопрос во время недавней поездки в страну.

Проект входит в стратегию точечной локализации производств за рубежом. Такой подход должен обеспечить товарам доступ на новые рынки в условиях растущих торговых барьеров.

Регион намерен дополнять обмен технологиями подготовкой высокотехнологичных кадров. Для укрепления связей стороны планируют использовать потенциал вузов и студенческих сообществ.