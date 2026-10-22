360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Нижегородская область рассматривает возможность создать в Киргизии аналог ОЭЗ «Кулибин»

    В Киргизии может появиться площадка по образцу нижегородской особой экономической зоны «Кулибин». Губернатор Глеб Никитин рассказал об этой работе на пленарном заседании первого Нижегородского экономического форума, сообщает Pravda-nn.ru.

    Нижегородская область прорабатывает проект совместно с управляющей компанией «Кулибина». По словам Никитина, площадку планируют создать в одном из регионов Киргизии. Губернатор обсуждал этот вопрос во время недавней поездки в страну.

    Проект входит в стратегию точечной локализации производств за рубежом. Такой подход должен обеспечить товарам доступ на новые рынки в условиях растущих торговых барьеров.

    Регион намерен дополнять обмен технологиями подготовкой высокотехнологичных кадров. Для укрепления связей стороны планируют использовать потенциал вузов и студенческих сообществ.

    Читайте также

    В АКОРТ указали, что социально значимые продукты подешевели в сентябре

    Выставку роботов с участием 11 подмосковных компаний открыли в Красногорске

    Дмитриев анонсировал важные инициативы между Россией и США

    ФНБ в 2026 году планируют пополнить на один триллион рублей

    Банки рассказали, как россияне используют цифровой рубль

    Володин предложил отменить льготы по НДС на устрицы

    Посол Южной Кореи рассказал о желании Hyundai и Kia вернуться в Россию

    Мининвест Подмосковья: МСП привлечет 84 млрд рублей кредитов с господдержкой

    Деньги

    МВФ дал неутешительный прогноз для мировой экономики

    Некоторые российские пенсионеры получат в декабре две пенсии

    Силуанов указал, что страховые пенсии проиндексируют в 2027 году дважды

    Отель Holiday Express в Химках займется оптимизацией рабочих процессов

    Коттеджи загородного отеля «Истра»