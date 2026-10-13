Мининвест Подмосковья: МСП привлечет 84 млрд рублей кредитов с господдержкой

Малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 84 млрд рублей с «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП в четвертом квартале 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций Подмосковья.

Это на 20% больше, чем было в третьем квартале. Поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита и могут достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Лимит поручительств на 4 квартал на сумму 42 млрд рублей уже доведен до банков-партнеров.

«Новые лимиты „зонтичных“ поручительств Корпорации МСП помогут предпринимателям привлечь финансирование для развития своих компаний, пополнения оборотных средств или рефинансирования текущих обязательств. Механизм „зонтов“ дает доступ к господдержке даже при отсутствии или недостаточности залога. Для удобства бизнеса поручительства встроены в банковский процесс, чтобы предприниматели могли бесшовно и бесплатно использовать этот инструмент при получении кредитных средств. С момента запуска механизма „зонтичных“ поручительств в 2021 году уже более 105 тысяч МСП смогли суммарно привлечь более 1,4 трлн рублей для обеспечения стабильной работы и развития своего бизнеса. Аналитика показывает, что получатели „зонтов“ демонстрируют более высокие темпы роста выручки и занятости, чем в среднем сектор МСП», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Лимиты «зонтичных» поручительств Корпорации МСП на 4 квартал 2026 имеют Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк, МСП Банк, ПСБ, Совкомбанк, Банк «Санкт-Петербург», Банк «Левобережный», Банк ДОМ.РФ, Точка Банк, Банк Уралсиб, АКБ «Ак Барс», Банк ЗЕНИТ, Генбанк, НОВИКОМ.

Механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению Президента РФ в октябре 2021 года, и реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».