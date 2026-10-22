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    Юрист Маз объяснила, как самозанятому взыскать недоплату с заказчика

    Юрист Маз: переписка и акт приемки помогут подтвердить размер долга

    Самозанятым стоит письменно фиксировать условия оплаты до начала работы. Главный юрист платформы «Наймикс» Яна Маз рассказала, как защитить свое вознаграждение при споре с клиентом, сообщает Life.ru.

    Сумма в объявлении не становится обязательным условием автоматически. До начала работы нужно согласовать размер вознаграждения до удержаний и на руки, сроки выплаты, основания для ее уменьшения и неустойку. Договоренности в мессенджере стоит собрать в итоговое сообщение и попросить заказчика подтвердить их.

    При недоплате нужно сохранить договор, задание, акт приемки, чеки и скриншоты переписки. Затем — потребовать доплату в установленный срок. Если клиент не реагирует, следует направить письменную претензию способом, подтверждающим отправку: например, заказным письмом или на электронную почту из договора.

    Маз посоветовала не затягивать с подготовкой к суду, хотя срок исковой давности составляет три года. При письменном договоре и сумме до 500 000 рублей можно просить судебный приказ. Для исполнителя со статусом ИП в арбитражном суде лимит — 750 000 рублей.

    Стороны при этом в суд не вызывают. Если заказчик возразит, приказ отменят и спор рассмотрят в обычном порядке. Исполнитель также может потребовать проценты за задержку выплаты по ст. 395 ГК РФ.

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