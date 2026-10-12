На нацпроекты технологического лидерства выделили почти два трлн рублей

Россия выделила почти два триллиона рублей на девять национальных проектов технологического лидерства в трехлетнем федеральном бюджете. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин .

Он объяснил, что инициативы реализуются активными темпами. Власти последовательно выстраивают полноценную экосистему, в которую входит как запуск масштабных серийных производств, так и поставки готовой продукции.

«В трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено на такие цели суммарно около двух триллионов рублей», — подчеркнул председатель правительства на стратсессии «Реализация национальных проектов техлидерства».

Ранее Мишустин поручил дополнительно усилить защиту учетных записей пользователей «Госуслуг» от мошенников. Он напомнил, что аферисты все чаще используют нейросети для обмана граждан.