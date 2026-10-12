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    Новый Уренгой назвали городом с самым высоким уровнем зарплат

    РИА «Новости»: Новый Уренгой стал лидером рейтинга городов с высокими зарплатами

    Фото: Медиасток.рф

    Новый Уренгой и Салехард возглавили рейтинг российских городов с самым высоким уровнем зарплат. Об этом сообщило РИА «Новости».

    В первом полугодии 2026 года начисленная зарплата в среднем по России достигла 119,2 тысячи рублей, что на 11,6% выше аналогичного периода прошлого года.

    На первых строчках рейтинга городов оказались Южно-Сахалинск, Москва, Красногорск, Магадан, Сургут, Одинцово и Химки. Санкт-Петербург попал на 11-е место в списке. В Новом Уренгое чистая средняя зарплата превысила стоимость фиксированного потребительского набора товаров и услуг в 5,93 раза, а в Салехарде — в 5,59 раза.

    На нижних строчках — Грозный, Нальчик, а также Владикавказ, Псков, Биробиджан, Черкесск, Элиста, Магас и Иваново.

    Ранее регионами, где больше всего выросли зарплаты, стали Магаданская область, Чукотка и Хабаровский край. На четвертом и пятом месте оказались Еврейская автономная область и ЯНАО.

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